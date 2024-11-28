В Таганроге прошел 18-й хакатон Cyber Garden

В Таганроге в ИТИ ЮФУ прошел очередной марафон программирования — хакатон Cyber Garden. Его призовой фонд превысил 600 тыс. руб.

Самый известный на юге России марафон программирования традиционно проходит на базе Института компьютерных технологий и информационной безопасности Южного федерального университета с 2015 года. На этот раз в Инженерно-технологической академии ЮФУ собрались почти 300 участников из Азова, Краснодара, Липецка, Новороссийска, Новочеркасска, Ростова-на-Дону, «Сириуса», Ставрополя и самого Таганрога.

Хакатон предполагал работу по двум трекам: Cyber Garden (разработчики и студенты старше 18 лет) и Cyber Garden School (обучающиеся колледжей, школ и лицеев до 18 лет). За 48 часов (организаторы, как обычно, обеспечивали участников не только рабочими местами, но и питанием, и спальными местами) командам предстояло решить один из кейсов от партнеров мероприятия. В ходе работы участникам помогали эксперты, оказывавшие консультационную поддержку во время менторских сессий.

Один из российских банков, являющийся партнером хакатона, подготовил кейс по разработке финансового помощника, который смог бы на основе личных доходов и трат за выбранный период предлагать планирование бюджета и давать полезные рекомендации. Реализовать проект можно было как web-приложение, мобильное приложение, desktoр-версию — выбор варианта не имел ограничений.

Хакатон – это отличная возможность прокачать гибкость мышления, уверенность в себе, стрессоустойчивость, навыки командной работы, умение презентовать проект, способность смотреть на задачу с разных сторон.

«Завершение хакатона – это всегда волнительно и немного грустно, но с другой стороны — есть некое чувство облегчения. Сегодня все проекты, которые были продемонстрированы, показали, что ребята умеют решать сложные задачи за ограниченное время. Может быть, не все у всех правильно и хорошо получилось, но вы стремились к победе, не свернули с пути и дошли до финишной прямой. Особо я бы отметил школьников, они на хакатоне получают определенные навыки в разработке программных продуктов, кейсов. Мы не так давно ввели трек Cyber Garden School, но ребята уже наравне со студентами могут участвовать в подобных соревнованиях, с чем я их от души поздравляю. Надеюсь, многие из вас примут участие в следующих хакатонах, мы с нетерпением будет ждать всех на площадке ИТА ЮФУ для того, чтобы развивать новые проекты, участвовать в новых интересных задачах от ИКТИБ и партнеров», – отметил на церемонии закрытия директор Института компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ Геннадий Веселов.

Общий призовой фонд 18-го хакатона Cyber Garden составил 615 000 рублей. Также были подготовлены отдельные призы и номинации от партнеров.

В 2023 году Cyber Garden выиграл первую национальную премию в области организации и проведения хакатонов и ИТ-соревнований в номинации: «Лучший хакатон в Южном Федеральном округе». В 2024 году, помимо традиционного хакатона, ИКТИБ провел и пилотный для себя Cyber Garden Drone – марафон по разработке решений для беспилотных летательных аппаратов. На 2025 год запланированы очередные хакатоны, в частности, в новых форматах.

Ранее мы рассказали, что для таганрогских школьников провели первые профпробы.

Тимур ПАЦЮК

Фото предоставлено ЮФУ