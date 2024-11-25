Для таганрогских школьников провели первые профпробы

Практические занятия проходили в рамках декады профориентации в Ростовской области.

Участниками профориентационной декады на Дону с 11 ноября стали более 101 тысячи школьников региона. Программа, разработанная органами службы занятости совместно с педагогами, работодателями, представителями организаций профессионального образования, включала открытые уроки профориентации, встречи с профессионалами, мастер-классы, тренинги, профпробы, мастерские рабочих профессий, творческие тематические конкурсы. О том, как проходила на Дону профориентационная декада, рассказали в правительстве Ростовской области.

В Таганроге мероприятия декады носили практический характер. Так, в Таганрогском техникуме машиностроения и металлургии «Тагмет», Таганрогском авиационном колледже им. В.М.Петлякова и Таганрогском механическом колледже для школьников города прошли первые профпробы. Учащиеся смогли попробовать свои силы и способности в мастер-классах по профессиональным навыкам, узнать о различных профессиях и получить новые знания и умения.

В ходе декады профориентации на Дону также прошли ярмарки образовательных организаций «Куда пойти учиться?», участниками которых стали 21,5 тысячи школьников. Ребятам рассказали о востребованных в регионе профессиях, специалисты центров занятости провели профориентационное тестирование. Кроме того, старшеклассники побывали на экскурсиях на ведущие предприятия Ростовской области, где познакомились со спецификой работы в различных отраслях экономики – от сельского хозяйства и машиностроения до легкой промышленности и здравоохранения, говорится в сообщении.

Всего в профориентационной декаде приняли участие 705 работодателей и более 1000 представителей профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования.

Фото: donland.ru