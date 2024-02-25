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В Таганроге прокуратура помогла еще двум сиротам получить квартиры  

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В Таганроге городская прокуратура добилась выделения квартир еще двум детям-сиротам, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Город

Сотрудники прокуратуры провели проверку и установили, что две девушки остались без попечения родителей и еще в 2018 году были включены в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда. Однако по достижении 18-летнего возраста орган местного самоуправления не обеспечил их квартирами.

В администрацию Таганрога было внесено соответствующее представление. И после его рассмотрения юные таганроженки получили благоустроенные квартиры.

Фото tagancity.ru (из архива)

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Таганрогская правда
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