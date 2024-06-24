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В Таганроге пройдет ярмарка трудоустройства

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28 июня в 10 часов утра федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» стартует во всех городах и районах Дона.

Новости Таганрога

Порядка 500 крупнейших работодателей презентуют свои предприятия. В том числе таганрогские — ПАО «ТКЗ «Красный Котельщик», АО «Тагмет», АО «325 АРЗ». В кадровом центре «Работа России» Таганрога пройдут круглые столы «Новые возможности портала «Работа России» в области целевого обучения» и «Подготовка кадров под потребность рынка труда».

На ярмарке соискатели смогут найти работу в различных отраслях экономики, в том числе в оборонно-промышленном комплексе области. А также в промышленной, сельскохозяйственной, строительной отраслях, в сферах информационных технологий и здравоохранения. Все гости смогут пройти профтестирование, получить консультации специалистов центров занятости, поучаствовать в мастер-классах, презентациях и тренингах.

Фото donland.ru

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Таганрогская правда
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