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Таганрогский музей-заповедник проводит онлайн-конкурс детских мини-спектаклей

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Таганрогский музей-заповедник объявил онлайн-конкурс детских мини-спектаклей «Где искусство, где талант…», приуроченный к 165-летию со дня рождения А.П. Чехова.

Культура

Конкурс проводится по чеховским произведениям, у которых в 2025 году отмечаются юбилеи со дня написания и опубликования: «Письмо к учёному соседу» (1880), «Канитель» (1885), «У предводительши» (1885), «Злоумышленник» (1885), «Унтер Пришибеев» (1885), «Лошадиная фамилия» (1885), «Белолобый» (1895).

В конкурсе могут принимать участие дети школьного возраста (10-18 лет) по возрастным группам: 10-12 лет, 12-14 лет, 14-16 лет, 16-18 лет. На конкурс принимаются работы (видеоролики) продолжительностью не более пяти минут с количеством участников от двух до пяти человек.

Участники конкурса получат электронный сертификат участника, участники, занявшие призовые места, – дипломы победителей, авторы лучших работ – специальные призы.

Работы принимаются до 13 марта 2025 года включительно по электронной почте kultobraz@yandeх.ru. Более подробно с условиями конкурса можно познакомиться, перейдя по ссылке.

Изображение от freepik

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Таганрогская правда
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