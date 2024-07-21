Русско-китайская художественная выставка открылась в Таганроге

Новый творческий мост протянулся между народами России и Китая – 16 июля открылась экспозиция «75 лет Дружбе народов» в концертно-выставочном зале библиотеки имени А. П. Чехова.

Картины с самым различными сюжетами, в разных жанрах и различной техникой исполнения смогут увидеть таганрожцы и гости нашего города благодаря сотрудничеству Союза русских художников, творческого союза «Искусство без границ» и китайско-российской ассоциации деятелей искусств.

Выставка объединяет два народа, две культуры: картины российских художников — из Ростова-на-Дону, Таганрога, Омска, Кузбасса, Донецка, Луганска соседствуют с работами китайских мастеров. 40 авторов представили более сотни работ.

Вот лишь некоторые участники выставки из КНР: члены Союза художников Китая Доу Фэнчжи (профессор Института изящных искусств университета Циндао, член сообщества монументальной живописи Китая) и Сунь Сяоэ (заведующая кафедрой живописи Института изящных искусств университета Циндао, председатель Общества масляной живописи Циндао и ассоциации женщин-ученых и художников); Ци Вэньпин – член китайской ассоциации художников, доктор философии в области изобразительных искусств в Шанхайском университете; Ван Сяньмин – директор департамента акварельной живописи в колледже изящных искусств Университета Циндао, заместитель председателя Ассоциации художников Лаошаня.

Важным художественным международным событием назвала открывшуюся экспозицию начальник управления по развитию туризма и внешних связей администрации Таганрога Елена Поляниченко. Она напомнила, что в 1949 году наша страна установила дипломатические отношения с Китайской Народной Республикой, а народы связывают дружеские и торговые отношения многие века.

«И сегодня, разглядывая эти картины, можно наслаждаться плодами международного сотрудничества и ближе знакомиться с культурой Китая. Замечательно, что данная выставка по времени открылась практически сразу после подведения итогов XII Международному биеннале детского рисунка «А. П. Чехов и герои его произведений», по результатам которого более 200 детских работ из города Цзинин (КНР) сейчас представлены в Центральной городской детской библиотеке имени М. Горького и филиалах ЦБС Таганрога, а теперь можно увидеть работы зрелых мастеров творчества», — подчеркнула Елена Борисовна.

Гостей открытия ждала насыщенная культурная программа. Ансамбль народной песни «Коляда» из детской музыкальной школы им. А.Г. Абузарова начал встречу звучной песней о России, детский хореографический ансамбль «Антре» из студии «Грани» представил китайский танец под музыку из балета Чайковского, а воспитанники таганрогского клуба традиционного ушу Бай Лун (Белый Дракон) продемонстрировали отточенные приемы древнего боевого искусства.

По словам члена Союза русских художников и Творческого союза художников России Елены Истоминой, которая курирует новую экспозицию, в каждой работе автора остается частичка его души. Через искусство открываются дверь не только в мир живописи, но и в изысканные личные миры художников.

«Нам знакомо выражение «Дорогу осилит идущий». Китайский аналог этой пословицы: «Путь в тысячу ли начинается с первого шага». Так, маленькими шагами мы строим долгосрочные творческие связи. Союз русских художников провел множество онлайн- и офлайн-выставок, где отбираются лучшие работы российских художников и формируется каталожный фонд для развития наших взаимоотношений с КНР. В этой выставке также участвуют работы, которые будут представлены в дальнейшем нашим китайским коллегам», — рассказала Елена Истомина.

Она выразила мнение, что работы китайских живописцев все-таки отличаются от российских – иной менталитет, другая культура, исполнение воздушное, тонкое, местами более проникновенное.

После времен COVID-19 долго держались ограничения проезда между нашими странами. На сегодняшний день подписаны соглашения о проведении совместных мероприятий, в том числе и на территории КНР, с целью продвижения наших российских авторов уже на китайском арт-рынке — в галереях этой страны, представительских залах и так далее. Поэтапно, шаг за шагом, укрепляется творческий обмен, — подчеркнула куратор выставки «75 лет Дружбе народов».

Выставка работает до 3 августа.

Марина ДАРЕНСКАЯ, фото автора