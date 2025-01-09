Главная » Культура

В Таганроге пройдет концерт муниципального камерного оркестра

На чтение 1 мин Просмотров 38 Опубликовано

12 января в двусветном зале Дворца Алфераки пройдет концерт Таганрогского муниципального камерного оркестра. Накануне Старого Нового года прозвучат произведения зарубежных и отечественных классиков XVII–XX веков.

Культура

Это отличная новость для тех, кто хотел попасть на «Рождественский вечер» камерного оркестра, но не успел купить билет. Меломаны услышат музыку Иоганна Себастьяна Баха, Георга Фридриха Генделя, Вольфганга Амадея Моцарта, Петра Чайковского, Джоаккино Россини, Камиля Сен-Санса.

Шедевры классики исполнит Таганрогский муниципальный камерный оркестр (художественный руководитель – Александр Гуревич, концертмейстер – Игорь Тронов), солистка – Вера Терехова (сопрано), ведущая – Алла Цымбал.

Концерт начнется в 16.00 в Историко-краеведческом музее на улице Фрунзе, 41. Билеты можно приобрести в кассе музея и на сайте. Справки по телефону: 8 (8634) 38-34-96.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге продлили выставку художника Виктора Брегеды.

Фото Сергея Плишенко

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Дворец Алфераки камерный оркестр концерт новости Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru