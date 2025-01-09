В Таганроге пройдет концерт муниципального камерного оркестра

12 января в двусветном зале Дворца Алфераки пройдет концерт Таганрогского муниципального камерного оркестра. Накануне Старого Нового года прозвучат произведения зарубежных и отечественных классиков XVII–XX веков.

Это отличная новость для тех, кто хотел попасть на «Рождественский вечер» камерного оркестра, но не успел купить билет. Меломаны услышат музыку Иоганна Себастьяна Баха, Георга Фридриха Генделя, Вольфганга Амадея Моцарта, Петра Чайковского, Джоаккино Россини, Камиля Сен-Санса.

Шедевры классики исполнит Таганрогский муниципальный камерный оркестр (художественный руководитель – Александр Гуревич, концертмейстер – Игорь Тронов), солистка – Вера Терехова (сопрано), ведущая – Алла Цымбал.

Концерт начнется в 16.00 в Историко-краеведческом музее на улице Фрунзе, 41. Билеты можно приобрести в кассе музея и на сайте. Справки по телефону: 8 (8634) 38-34-96.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге продлили выставку художника Виктора Брегеды.

Фото Сергея Плишенко