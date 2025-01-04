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В Таганроге продлили выставку художника Виктора Брегеды

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В Чеховской библиотеке Таганрога по многочисленным просьбам горожан продлили выставку Виктора Брегеды «Отдельная реальность». Об этом учреждение культуры сообщает на своей страничке ВКонтакте.

Культура

Первоначально выставка должна была работать в концертно-выставочном зале (ул. Петровская, 96) с 12 по 28 декабря. Теперь все желающие еще смогут увидеть экспозицию с 9 по 19 января 2025 года.

Напомним, что в экспозиции представлены пленэрные пейзажи, натюрморты, портреты и часы из личной коллекции автора.

Художник стремится выйти за грани реальности, отразить фантазии, извлеченные из глубин подсознания. Посетителям выставки представится уникальная возможность увидеть совершенно иной мир, задуматься о скрытых от обычного понимания вещах.

Для создания новой реальности Виктор Брегеда использует различные техники и инструменты, в том числе и технику гладкого письма. Он не просто художник, а мыслитель, философ, созерцатель, творец.

Вход на выставку по билетам, посетить ее можно и по «Пушкинской карте». Подробную информацию можно получить по телефону: 8 (8634) 391-066, 383-196.

Фото Владимира Прозоровского

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Виктор Брегеда новости продление выставки Таганрог Чеховская библиотека
Таганрогская правда
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