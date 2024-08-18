22 августа в Таганроге пройдет концерт гитарной музыки в Доме Чайковского, сообщает на своей страничке ВК библиотека имени А.П.Чехова.

Перед зрителями выступил студентка Уральской консерватории им. М.П. Мусоргского Рахиля Фаррахова (класс преподавателя С.В. Нестерова). Вход на концерт свободный. Начало в 17 часов (ул. Греческая, 56 Б).

Ранее мы рассказали, что большой музейный праздник, посвященный Фаине Раневской, состоится в Таганроге.

Фото donland.ru