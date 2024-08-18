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В Таганроге пройдет концерт гитарной музыки

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22 августа в Таганроге пройдет концерт гитарной музыки в Доме Чайковского, сообщает на своей страничке ВК библиотека имени А.П.Чехова.

Культура

Перед зрителями выступил студентка Уральской консерватории им. М.П. Мусоргского Рахиля Фаррахова (класс преподавателя С.В. Нестерова). Вход на концерт свободный. Начало в 17 часов (ул. Греческая, 56 Б).

Ранее мы рассказали, что большой музейный праздник, посвященный Фаине Раневской, состоится в Таганроге.

Фото donland.ru

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Таганрогская правда
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