Большой музейный праздник, посвященный Фаине Раневской, состоится в Таганроге

24 августа с 10 до 18 часов в Таганрогском художественном музее состоится традиционный музейный праздник «Эскиз удивительной жизни», приуроченный ко дню рождения народной артистки РСФСР Фаины Георгиевны Раневской.

В рамках праздника гостей музея ждёт интересная, разнообразная, весёлая и познавательная программа, в которую входят пешеходная экскурсия с визитом в гости к Фанни Фельдман, увлекательные мастер-классы для всех желающих, маленькие викторины, экскурсии с сюрпризом по залам музея, культурный коктейль с приятной беседой и хорошим настроением.

Финалом праздника станет феерическая художественно- музыкальная встреча с путешествием в мир кино «Квадратные метры Льва Маргаритовича».

«Благодаря работам и предметам из богатейшей коллекции ТХМ, картинам известных таганрогских художников с видами старого города, прогулке вдоль галереи стрит-арта «Город Чехова в городе Таганроге» и многому другому вы сможете погрузиться в неповторимую ауру Таганрога времен Чехова и Раневской», — пообещали в музее.

Таганрожцев и гостей города ждут на празднике 24 августа в корпусе «Русское искусство» по адресу: ул. Александровская, 56. Телефон для справок: 8 (8634) 38-31-70.

Фото на главной: donland.ru