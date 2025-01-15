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В Таганроге пройдет акция по сбору новогодних деревьев в переработку

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В Таганроге 19 января пройдет акция по сбору новогодних ёлок в переработку. Для этого определены пять мест в разных районах, сообщила глава города Светлана Камбулова.

Город

Молодежь Таганрога проведет акцию уже в третий раз. Мероприятие поддержит региональный оператор ООО «Экотранс» и ряд других организаций города.

«После новогодних праздников нераспроданные хвойные деревья были переданы в храмы. Теперь эти ёлки и сосны вместе с теми, что принесут горожане будут собраны и отправлены в Неклиновский МЭОК для переработки в мульчу и щепу, а далее переданы в местные питомники», — рассказала Светлана Камбулова.

Акция будет проходить 19 января с 11.00 до 15.00 в пунктах сбора:

  • парковка ТРЦ Москва;
  • вход в Петровский квартал;
  • большая парковка ТРЦ Мармелад (за остановкой общественного транспорта);
  • около центрального входа в Парк 300-летия Таганрога;
  • парковка ТРЦ Арбуз.

Также до 26 января будет работать круглосуточная точка, куда любой желающий может сдать свою ёлку в переработку. Она расположится на парковке гипермаркета «Лента» на улице 2-й Советской, со стороны улицы Ломоносова.

Ранее мы рассказали, что за неправильную утилизацию новогодних деревьев жителям Дона может грозить штраф.

Фото telegram-канал Светланы Камбуловой

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Таганрогская правда
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