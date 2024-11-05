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В Таганроге пройдет 18-й марафон программирования Хакатон Cyber Garden

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48-часовой марафон программирования состоится в таганрогском кампусе ИТА ЮФУ 22-24 ноября.

Город

В Инженерно-технологической академии Южного федерального университета в 18-й раз состоится Хакатон Cyber Garden, организатором которого выступает Институт компьютерных технологий и информационной безопасности Южного федерального университета.

Площадка хакатона объединит два трека: Cyber Garden (разработчики и студенты старше 18 лет) и Cyber Garden School (обучающиеся школ, лицеев и колледжей до 18 лет).

В хакатоне планируется участие около 80 команд-разработчиков (более 300 участников) из Азова, Будённовска, Краснодара, Липецка, Москвы, Новороссийска, Новочеркасска, Ростова-на-Дону, Сириуса, Ставрополя, Таганрога.

За 48 часов командам предстоит решить один из кейсов от партнёров мероприятия. В ходе работы командам будут помогать менторы компаний-партнёров.

Защита проектов пройдет 24 ноября. Экспертное жюри выберет лучшие команды, которые получат призы и подарки от организаторов и партнёров. Общий призовой фонд этого марафона составит более 500 000 рублей.

Партнёрами мероприятия выступят: IBS Dunice, Т-Банк, АО НКБ ВС, Dimeco, Банк «Центр-инвест», ООО НМФ «Нейротех», Umbrella IT, Inostudio, ООО «Центр исследований и разработки».

Подобные марафоны программирования, вовлеченность Южного федерального университета в IT-сферу и активное взаимодействие с компаниями-партнёрами способствуют развитию в Таганроге крупного IT-кластера.

Подробности – на официальном сайте хакатона.

Информация предоставлена Центром общественных коммуникаций ЮФУ

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Таганрогская правда
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