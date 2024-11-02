Утром 2 ноября в Таганроге произошла авария с участием трех автомобилей, один из которых в результате врезался в столб. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Авария случилась около восьми часов утра на улице Октябрьской в районе дома № 72. По предварительной информации, 35-летний водитель Hyundai Accent не справился с управлением. Он выехал на полосу встречного движения, где сперва столкнулся с автомобилем LADA Vesta, затем – с LADA Priora, после чего врезался в бетонный столб.

В результате ДТП пострадал водитель Hyundai Accent, который самостоятельно обратился за медицинской помощью. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что грузовик и легковушка столкнулись на трассе Ростов-Таганрог.

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