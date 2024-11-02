Грузовик и легковушка столкнулись на трассе Ростов-Таганрог

1 ноября на трассе Ростов – Таганрог произошла авария с участием легкового автомобиля и грузовика. На месте происшествия работали спасатели, сообщает региональное ДПЧС.

Сообщение о том, что на 27 км автодороги произошло столкновение автомобилей Kia Rio и «Урал» поступило на пульт оперативного дежурного Ростовской областной поисково-спасательной службы. На место выезжал расчет Синявского поисково-спасательного отряда.

Спасатели с помощью гидравлического оборудования освободили из сильно покореженной легковушки зажатую в ней женщину и передали ее сотрудникам скорой медицинской помощи.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге водитель иномарки врезался в столб.

Фото ДПЧС Ростовской области