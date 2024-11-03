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В Таганроге произошел пожар в здании на улице 1-й Котельной

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2 ноября в Таганроге более получаса тушили пожар в здании на улице 1-й Котельной. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Новости Таганрога

Сообщение о возгорании в неэксплуатируемом строении, расположенном на улице 1-я Котельная, 19 А поступило на пульт дежурного в 16.44. На место выезжали сотрудники МЧС на трех спецмашинах. К их прибытию огонь распространился на площади 15 квадратных метров. Ликвидировать пожар удалось в 17.20.

Во время происшествия никто не пострадал, причина случившегося устанавливается.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге произошла авария с участием трех машин, есть пострадавший.

Фото группы «Мой Таганрог»

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Таганрогская правда
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