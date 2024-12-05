В Таганроге прошел турнир по настольному теннису среди инвалидов

Помощь в его проведении оказали волонтеры Таганрогского института имени А.П.Чехова.

В Таганроге сегодня, 5 декабря, во Дворце спорта «Прибой» прошел турнир по настольному теннису в рамках традиционной городской Спартакиады, посвященной Декаде инвалидов. В соревновании приняли участие около 30 спортсменов с ограниченными возможностями разных возрастных групп.

Играть настольный теннис могут люди с поражением опорно-двигательного аппарата, с интеллектуальными нарушениями, незрячие и глухие, говорится в сообщении на страничке «Таганрог спортивный» в соцсети «ВКонтакте».

Победители и призеры соревнований будут награждены дипломами Комитета по физической культуре и спорту Таганрога на Совете инвалидного спорта.

В Совете выразили благодарность администрации города, волонтерам Таганрогского института им. А.П. Чехова (филиал РГЭУ РИНХ), а также администрации и сотрудникам ДС «Прибой» за «помощь в проведении соревнований на высоком организационном уровне».

Фото: ВК «Таганрог спортивный»