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В Таганроге прошел турнир по настольному теннису среди инвалидов

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Помощь в его проведении оказали волонтеры Таганрогского института имени А.П.Чехова.

Новости Таганрога

В Таганроге сегодня, 5 декабря, во Дворце спорта «Прибой» прошел турнир по настольному теннису в рамках традиционной городской Спартакиады, посвященной Декаде инвалидов. В соревновании приняли участие около 30 спортсменов с ограниченными возможностями разных возрастных групп.

Играть настольный теннис могут люди с поражением опорно-двигательного аппарата, с интеллектуальными нарушениями, незрячие и глухие, говорится в сообщении на страничке «Таганрог спортивный» в соцсети «ВКонтакте».

Победители и призеры соревнований будут награждены дипломами Комитета по физической культуре и спорту Таганрога на Совете инвалидного спорта.

В Совете выразили благодарность администрации города, волонтерам Таганрогского института им. А.П. Чехова (филиал РГЭУ РИНХ), а также администрации и сотрудникам ДС «Прибой» за «помощь в проведении соревнований на высоком организационном уровне».

Фото: ВК «Таганрог спортивный»

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Таганрогская правда
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