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В Таганроге проходит «Школа технологического предпринимательства»

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Ее организаторами стали ЮФУ, Ростовское региональное Агентство поддержки предпринимательства и минэкономразвития РО.

#Образование

В Таганроге с 20 по 25 марта проходит обучение в рамках «Школы технологического предпринимательства». Деятельность созданной в ЮФУ около трех лет назад Школы направлена на раскрытие делового потенциала малого и среднего бизнеса, управление собственным развитием, сообщает пресс-служба вуза.

По словам директора Ростовского регионального Агентства поддержки предпринимательства Яны Куриновой, место проведения Школы выбрано не случайно. «Таганрогский технологический кампус – это высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав и талантливые студенты. Для нас очень важно показать возможности создания своих стартапов, начала своего дела, коммерциализации своих проектов», — подчеркнула Яна Куринова.

В течение четырех учебных дней, два из которых пройдут в онлайн-формате на платформе Teams, около 20 предпринимателей малого и среднего бизнеса города освоят 20-часовую обучающую программу, включающую теоретические и практические занятия. Спикерами и бизнес-тренерами выступают эксперты регионального и федерального уровня с опытом проведения специализированных авторских образовательных тренингов по развитию компетенций в области технологического предпринимательства, защиты интеллектуальной собственности, анализа и экспертизы стартап-проектов. Итогом обучения в «Школе технологического предпринимательства» для его участников будет защита проектного задания.

Фото: sfedu.ru

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Таганрогская правда
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