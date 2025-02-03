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В Таганроге пройдут семейные научные выходные

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Мероприятие, которое получило название «Наука 0+», состоится 8 февраля, в День российской науки. Запланировано 20 экскурсий и мастер-классов для детей и их родителей.

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Научные встречи состоятся на трех образовательных площадках — это Кванториум лицея № 28, Центр технического творчества и Станция юных натуралистов.

«На каждой площадке будут работать опытные наставники, которые помогут ребятам разобраться в сложных вопросах и покажут, насколько наука может быть захватывающей и увлекательной. Чтобы стать частью этого научного праздника, необходимо заранее зарегистрироваться», — рассказала глава города Таганрога Светлана Камбулова.

Заявки необходимо отправить до 6 февраля на электронные адреса образовательных площадок, указав ФИО, количество участников, время и название выбранного мероприятия.

Полную программу научных выходных и электронные адреса можно посмотреть здесь.

«Приглашаю семьи с детьми воспользоваться такой возможностью, чтобы познакомиться с самыми передовыми научными направлениями и провести интересные опыты и эксперименты. Уверена, что семейные выходные будут наполнены новыми знаниями и яркими впечатлениями!», — пригласила Светлана Камбулова.

Фото из архива

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Таганрогская правда
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