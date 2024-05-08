В Таганроге продолжается строительство приходского комплекса на Русском поле

В густонаселенном микрорайоне Таганрога «Русское поле» проходит второй этап строительства приходского комплекса, который возводится по благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия.

Комплекс включает в себя вместительный храм с прилегающим парком и центр духовной реабилитации ветеранов боевых действий, — сообщает на своей странице в соцсети управление защиты населения Таганрога.

В данный момент завершен первый этап строительства приходского комплекса: малая церковь, звонница, воскресная школа и архондарик.

Завершающий этап строительства включает: возведение соборного храма Святой Троицы общей площадью 500 м, высотой 35 м, вместимостью до 700 человек; колокольни и просторного корпуса духовно-просветительского центра.

В этом центре люди всех возрастов будут изучать основы православия и проводить досуг в разнообразных кружках, а ветераны боевых действий смогут пройти специальный курс духовно психологической реабилитации, — уточняется в сообщении.

На фото — проект приходского комплекса