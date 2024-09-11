В Таганроге продолжается ремонт канализационного коллектора на трех участках

Общая протяженность коммуникаций городского самотечного канализационного коллектора, требующих замены, — более 3 км.

Подрядная организация продолжает выполнять работы на трёх аварийных участках канализационного коллектора в Таганроге. Уже проложено 2,2 км нового трубопровода, сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев.

Ремонт аварийных участков коллектора выполняется подрядчиком методом санации. Внутрь старой и местами разрушенной железобетонной трубы вставляют трубы из полипропилена. Срок их службы — свыше 50 лет.

«Ремонт подземных коммуникаций — сложный процесс. Во-первых, из-за глубокого залегания коллектора. Во-вторых, из-за сильной заиленности старой трубы. Подрядчик соблюдает график выполнения работ», — пояснил Андрей Фатеев.

Параллельно с ремонтом проводится экспертиза выполненных объемов работ. Специальная комиссия осуществляет еженедельный контроль на объектах.

«Понимаю, что многие таганрожцы устали и от разрытий, и от перебоев с водоснабжением, которые связаны с необходимостью снижения нагрузки на коллектор. Но этот ремонт был необходим. Дальнейшее разрушение коллектора могло привести к непоправимым последствиям», — отметил глава администрации.

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Фото: ТГ-канал Андрея Фатеева