В Таганроге продолжается конкурс «Почитай классика»

В Молодежном центре Таганрога прошел финал городского конкурса-чемпионата по чтению вслух «Почитай классика» возрастной группы от 10 до 12 лет.

Среди конкурсов чтецов, проводимых по России, этот уникален тем, что участникам не предоставляется возможность предварительного ознакомления с текстом — им приходится читать с листа, на ходу вникая в смысл, в авторский замысел.

Городской конкурс-чемпионат по чтению вслух «Почитай классика» стал в Таганроге уже доброй традицией, но раньше он проводился только в двух возрастных категориях – от 13 до 15 лет и от 16 до 35.

В этом учебном году благодаря грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив чемпионат проходит еще и по двум дополнительным возрастным категориям – 10-12 лет и 36+ (без ограничения верхней границы – чтецы этой возрастной категории будут состязаться в марте).

Впервые приглашенные к участию в конкурсе младшие школьники, а также их родители и педагоги откликнулись на такое предложение: около двухсот юных таганрожцев выразили желание посоревноваться в чтении вслух. В отборочных и полуфинальных турах они читали детскую прозу, в частности, отборочные туры были полностью посвящены творческому наследию советского классика Виктора Драгунского.

15 января собрались 27 финалистов конкурса. В первом финальном туре, разбившись по парам, они читали по ролям диалоги из произведений современных детских прозаиков и драматургов. В заключительном туре каждому досталась одна из басен Ивана Андреевича Крылова — накануне, 13 февраля, было его 255-летие.

Награждены были все 27 финалистов, всем были вручены пригласительные билеты в батутный центр «Джамп».

По решению жюри третье место занял Эрик Ключников из школы № 5.

«Серебро» завоевала 10-летняя Анастасия Пасько (5-Б класс 31-й школы). Настина мама, Марина Николаевна, — воспитатель детсада, но у её дочки в детском садике была другая воспитательница. В школу Настя пошла в шесть с половиной лет, но к тому времени уже умела читать – спасибо маме и бабушке. Настя Пасько – активная читательница детской библиотеки имени Н. Островского.

А первым в истории самым юным чемпионом городского конкурса-чемпионата по чтению вслух «Почитай классика» стал 11-летний ученик 4-Б класса 24-й школы Роман Чегодаев.

Рома с первого класса – мой главный помощник, — говорит его учительница Елена Петровна Митрофанова. – Ему все интересно. В чем-то он уже разбирается лучше меня. Среди его увлечений – робототехника, астрономия. Рома – левша. Между прочим, самый красивый каллиграфический почерк в нашем классе имеют как раз левши.

Дома жажду новых знаний Роман удовлетворяет по-разному – благодаря папе и бабушке, посредством интернета, с помощью энциклопедий, научно-популярных и художественных книг. Его любимый писатель – Пушкин. Рома превосходно декламирует стихотворные произведения Александра Сергеевича и служит в этом примером для одноклассников, среди которых – немало талантливых артистов.

Узнав, что Елена Петровна – гитаристка-самоучка, Рома тоже загорелся желанием освоить гитару с помощью самоучителя. Гитару ему родители подарили, струны для сына-левши поменял папа. Роман Чегодаев уже не только играет на гитаре, он уже написал одну песню – и слова, и музыку. То ли еще будет!

Владимир Прозоровский, фото автора