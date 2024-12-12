В Таганрог вернулся художник Виктор Брегеда

Таганрогский художник Виктор Брегеда и Чеховская библиотека представляют персональную выставку-коллекцию «Отдельная реальность». Она с 12 по 30 декабря экспонируется в концертно-выставочном зале (ул. Петровская, 96).

Свои персональные выставки Виктор Брегеда в этом зале проводит с конца прошлого века. Раньше они проходили ежегодно. Но добрая традиция была прервана: в Таганроге давно уже никто не видел не только его выставок, но и самого художника. Как нам рассказал сам Виктор Викторович, он все это время жил и работал в США: там у его таланта – тоже немало поклонников.

Некоторые ценители называют нашего земляка художником-сюрреалистом, современным Сальвадором Дали. Он же сам о себе говорит, как о представителе направления «метареализм».

Избранная им техника живописи – «гладкое письмо» — не предполагает большой дистанции между картиной и зрителем. Наоборот, всякая его работает манит к себе, располагает к рассмотрению мелких тщательно прописанных деталей. Виктор Брегеда – мыслитель, философ, наполняющий свои творения многими смыслами, символами, аллегориями, аллюзиями.

И всем своим творчеством, и, в частности, этой своей выставкой художник предлагает нам задуматься о течении реки жизни. Этому помогают и старые настенные часы, которые во множестве появились в зале, соседствуя с шедеврами живописи.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге открылась новогодняя выставка кукол.

Владимир Прозоровский, фото автора