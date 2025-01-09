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В Таганроге продлена работа уникальной выставки ёлочных игрушек

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В Таганроге до конца января продлена работа уникальной выставки «Сокровища Деда Мороза в музее Дурова». В числе прочего на ней представлены расписанные вручную игрушки, представляющие персонажей сказок Пушкина.

Культура

Экспозиция продолжает привлекать внимание таганрожцев и гостей нашего города. Уникальные елочные игрушки можно увидеть в музее Анатолия Анатольевича Дурова, расположенном в переулке Антона Глушко, 44. Там представлено более тысячи елочных украшений из частной коллекции Светланы Гунько и фондов Таганрогского музея-заповедника. А поскольку Новый год – самый волшебный праздник, среди экспонатов есть немало сказочных персонажей.

В 1949 году наша страна праздновала 150-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В честь юбилея были разработаны и запущены в производство целые серии елочных игрушек, изображающих героев пушкинских сказок. К слову, в те времена каждая елочная игрушка расписывалась вручную, так что всякая из них – настоящее произведение искусства.

Выставка «Сокровища Деда Мороза в музее Дурова» продолжит работу до конца января — ежедневно, кроме понедельников, с 10.00 до 18.00 (касса открыта до 17.00).

Ранее мы рассказали, что в Театре теней Таганрогского художественного музея покажут чеховскую «Каштанку».

Владимир Прозоровский , фото автора

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Таганрогская правда
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