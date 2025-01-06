В Театре теней Таганрогского художественного музея покажут чеховскую «Каштанку»

С 21 января можно будет посмотреть новый спектакль, а также посетить игровое мероприятие «Жизнь необычного мальчика в обычном городе».

Таганрогский художественный музей приглашает мальчишек и девчонок на уникальные мероприятия, посвященные 165-летию со дня рождения Антона Павловича Чехова.

«Мы с радостью анонсируем новый спектакль в Театре теней по мотивам самого известного чеховского детского произведения «Каштанка», которое учит не только детей, но и взрослых чувствовать, сопереживать и любить ближнего», — рассказали в музее.

Игровое мероприятие «Жизнь необычного мальчика в обычном городе» — это удивительное путешествие в мир детства Антоши Чехонте, интересное знакомство с героями рассказов писателя-земляка, живописная прогулка по улицам старого Таганрога XIX века и увлекательные детские игры XIX века.

Спектакль и мероприятие проводятся с 21 января по предварительной записи. Телефон для записи: 8 (8634) 38-31-70. Адрес музея: ул. Александровская, 56.

Фото из архива ТХМ