Главная » Новости Таганрога

В Таганроге приостановлено движение трамваев из-за аварии

На чтение 1 мин Просмотров 57 Опубликовано

27 февраля в Таганроге произошло ДТП с участием трамвая в районе пересечения пер. Смирновского и ул. Розы Люксембург.

Новости Таганрога

«Будьте внимательны, возможны задержки в движении трамваев по маршрутам №1, 4, 6 и 9», — предупреждает пассажиров «Таганрогский трамвай».

Ранее мы сообщали, почему движение трамваев некорректно отображается на картах.

Фото Сергея Немцева, ВК «Таганрогский Городской Транспорт» (из архива)

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

авария движение транспорта ДТП Таганрог Таганрогский трамвай
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru