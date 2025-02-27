В Таганроге приостановлено движение трамваев из-за аварии

27 февраля в Таганроге произошло ДТП с участием трамвая в районе пересечения пер. Смирновского и ул. Розы Люксембург.
«Будьте внимательны, возможны задержки в движении трамваев по маршрутам №1, 4, 6 и 9», — предупреждает пассажиров «Таганрогский трамвай».
Ранее мы сообщали, почему движение трамваев некорректно отображается на картах.
Фото Сергея Немцева, ВК «Таганрогский Городской Транспорт» (из архива)
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