Работа средств РЭБ «глушит» геолокацию таганрогских трамваев

В Таганроге некорректное отображение транспорта на картах связано с использованием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом рассказал в своем telegram-канале проект «Таганрогский трамвай».

Многие пассажиры «Таганрогского трамвая» уже успели заметить неточности в работе геолокации. Понятно, что это доставляет определенные неудобства.

«К сожалению, у нас нет возможности повлиять на работу геолокации на данный момент. Некорректное отображение транспорта на картах связано с использованием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В ее основе лежит воздействие электромагнитного излучения и радиосигналов на электронику. В результате возникают помехи в передаче сигналов, которые отслеживают местоположение трамваев не только на информационных табло, но и в онлайн-картах», — пояснил источник.

Таганрожцев попросили заранее планировать свои поездки и смотреть актуальное расписание движения транспорта на сайте «Таганрогского трамвая» или на официальном портале администрации Таганрога, а также в мобильном приложении «Таганрогский трамвай».

Фото ВК «Таганрогский Гор Транспорт»