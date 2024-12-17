В Таганроге приобрести новогодние деревья можно на ёлочных базарах

В городе организована работа более 20 торговых точек по 15 адресам, где жители Таганрога могут купить живые новогодние ёлки.

Все места торговли новогодними деревьями находятся на особом контроле городских властей.

«Несанкционированная торговля хвойниками пресекается, нарушители понесут административное наказание. Такой контроль, прежде всего, необходим для того, чтобы места торговли новогодними деревьями содержались в чистоте и порядке. Этот пункт прописан в договоре с предпринимателями», — отметила глава города Таганрога Светлана Камбулова.

Если говорить в целом о донском регионе, то, по данным департамента потребительского рынка Ростовской области, для ёлочных базаров в муниципалитетах предусмотрено около 350 площадок. В продаже имеются сосны, выращенные на Дону, они самые бюджетные по цене. Также поставщиками деревьев хвойных пород являются Пермский край, Брянская, Свердловская, Ульяновская, Пензенская, Смоленская, Воронежская области, Республика Башкирия. В небольшом количестве присутствует крымская сосна, ввезены хвойные деревья из Дании и Сербии.

«Настоящую лесную красавицу с запахом хвои и смолы в нашем регионе можно приобрести на ёлочных базарах, где представлены разные виды деревьев. В этом году на территории муниципалитетов Дона будет действовать почти 350 подобных торговых площадок», — сообщил директор департамента потребительского рынка Алексей Панкратов.

Также под информации департамента, в 30 муниципальных образованиях Дона на 96 площадках планируется проведение ярмарочных мероприятий, где, кроме ёлок, можно будет приобрести праздничную атрибутику.

«Напомним, что до 1 декабря 2025 года включительно продлено ограничение на использование пиротехнических изделий. Запрет не распространяется на хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня», — отметили в Правительстве Ростовской области.

Фото из архива «Таганрогской правды»