В Таганроге с 1 декабря начнут работать ёлочные базары

В городе определено 15 адресов, где будут размещены 24 торговые точки. Там с 1 декабря можно приобрести «живые» хвойные деревья. Еще 2 точки начнут работать с 12 декабря.

Все места торговли новогодними деревьями будут находиться на особом контроле городских властей.

«Несанкционированная торговля хвойниками будет пресекаться, а нарушители понесут административное наказание. Такой контроль, прежде всего, необходим для того, чтобы места торговли новогодними деревьями содержались в чистоте и порядке. Этот пункт прописан в договоре с предпринимателями. Давайте уважать друг друга! Всем предпринимателям желаю хорошей торговли. А таганрожцам — покупки самого красивого новогоднего дерева!», — написала в своем Telegram-канале глава города Таганрога Светлана Камбулова.

Адреса ёлочных базаров смотрите в карточках.

Фото на главной из архива «Таганрогской правды»