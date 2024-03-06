В Таганроге прибордюрную часть дорог очистят от грязи в первой декаде марта

В Таганроге полным ходом идет весенняя уборка городских территорий и автомобильных дорог.

Коммунальные службы работают во всех районах города. Основное сейчас — очистка прибордюрной части дорог от грязи. Составлен подробный график, задействовано 5 мини-погрузчиков, 5 самосвалов. По данным на 6 марта, на 30 городских автодорогах такие работы уже проведены.

Полностью очистить город от прибордюрной грязи планируется в первой декаде марта, — уточнили в администрации Таганрога.

Продолжается и карто-ямочный ремонт дорог. Пока в качестве временной меры он выполняется литой смесью. После потепления ремонт будет проводиться асфальтобетоном.

Глава администрации Андрей Фатеев ранее сообщал, что с 15 марта начнется влажная уборка улиц, а с апреля – мойка городских автомагистралей.

Фото МКУ «Благоустройство»