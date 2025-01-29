В библиотеке Таганрога говорили о жизни и творчестве Чехова

28 января, накануне 165-летия со дня рождения Антона Павловича Чехова в концертно-выставочном зале Чеховской библиотеки прошла литературно-музыкальная гостиная о жизни и творчестве писателя «Его слава наполнит весь мир».

Заведующая отделом «Центр культурных программ» Центральной городской публичной библиотеки имени А.П. Чехова Оксана Сербина к чеховскому дню рождения подобные мероприятия проводит ежегодно, и никогда не повторяется: Антон Павлович не прекращает вдохновлять и Оксану Геннадьевну, и её коллег, и многих приглашенных артистов. На этот раз тему гостиной подсказала открывшаяся недавно в Малом выставочном зале Чеховки фотовыставка таганрогского фотографа-любителя Валерия Павловича Игнатенко «По следам классика: путешествия Антона Павловича Чехова по всему миру».

В 1897 году немецкий критик Рудольф Штраус писал об Антоне Чехове в журнале «Wiener Rundschau» («Венский еженедельник»): «Мы имеем перед собой могучее, таинственное чудо Стриндбергова содержания в мопассановской форме, мы видим возвышенное соединение, которое казалось почти невозможным, которое до сих пор никому еще не удавалось: мы любим Стриндберга, любим Мопассана, поэтому мы должны любить Чехова, и любить вдвойне. Его слава в скором времени наполнит весь мир».

Рудольф Штраус не ошибся. Переводы чеховских произведений стали появляться в зарубежных странах еще при жизни писателя: на чешском языке — уже в 1886 году, на венгерском — в 1890-м, на французском – в середине 1890-х. В Англии настоящее знакомство с писателем состоялось в начале ХХ века: первый сборник его рассказов вышел в свет в 1903 году. А том же году появляются первые сборники рассказов Чехова в США и в Японии. При этом сам о себе ироничный юморист Антон Павлович говорил так: «Меня будут читать ещё лет семь… Ну, семь с половиной. А потом забудут». В пантеоне отечественного искусства отводил себе скромную роль: «Если говорить о рангах, то Чайковский теперь занимает второе место после Льва Толстого, который давно уже сидит на первом. Третье место отдаю Репину, а себе беру девяносто восьмое».

Спустя столетие после Рудольфа Штрауса, в конце ХХ века, немецкие литературные критики высказывали мысль о том, что, если бы Чехов писал по-английски, — именно он, а не англичанин Шекспир, стал бы прозаиком и драматургом № 1 в мире. Они ошиблись. В XXI веке русский писатель Антон Чехов по востребованности книгоиздателями и режиссерами театра и кино опередил Уильяма Шекспира.

В 1984 году уроженец Таганрога писатель Вацлав Вацлавович Михальский возглавлял советскую делегацию в Коломбо по случаю открытия там клуба и музея А.П. Чехова в память о пребывании в этом городе классика мировой литературы. Это было обоюдное решение Союза писателей СССР и Фронта народных писателей Шри-Ланки. В зале собрались писатели и художники, журналисты и профессора, буддийские монахи и видные деятели просвещения и культуры Шри-Ланки. В центре стояла ритуальная курильница в рост человека в виде бронзового дерева с маленькими белыми свечками на ветвях и бронзовым петухом на макушке. Вацлав Михальский и вдова видного классика сингальской литературы зажгли ритуальные свечи и открыли экспозицию, переданную московским музеем А.П. Чехова. Принимая подарок правления Союза писателей СССР – бюст Чехова, — президент клуба сказал: «Совсем скоро исполнится 125 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова, и открытие нашего клуба-музея приурочивается к этому празднику, который будут отмечать по всему миру, и радостно, что начался он сегодня с нашего острова, с земли, где Чехов был, пусть и коротко, но по-настоящему счастлив». А Вацлав Вацлавович очень метко сказал об Антоне Павловиче: «Во всем мировом искусстве не было другого примера столь полной, столь таинственной гармонии слова и дела».

Наш великий земляк посетил остров Цейлон в 1890 году – по дороге с острова Сахалин. 135 лет прошло с тех пор. Но Чехов за это время людям всего мира стал только ближе. Генеральный секретарь Фронта народных писателей Шри-Ланки Гунасена Витана по этому поводу сказал так: «У нас не бывает снега, не растут березы и вишневые сады, но нам понятно в Чехове главное – он твердо верил в то, что люди — не сор земли, а её цвет».

Литературно-музыкальную гостиную «Его слава наполнит весь мир» своими выступлениями украсили и связали в единое действо вдохновленные на сценическое творчество Антоном Павловичем Чеховым актеры театра-клуба «СаД» и образцового драматического театра «Игра», представители Таганрогского музыкального колледжа и Детской музыкальной школы им. А.Г. Абузарова, хореографической студии «Грани» и клуба исторического танца Таганрогского техникума машиностроения и металлургии «Тагмет», воспитанники Центра развития ребенка «Ромашка» и солистка народного ансамбля индийского и восточного танца «Аруна» Марина Чаплыгина.

А традиционные пироги с курагой для всех участников и зрителей стали гостинцем от туристической компании «Судаков Тревел». Директор компании Наталья Судакова, поздравляя всех с чеховским юбилеем, напомнила, что превращение Таганрога в туристический центр – заслуга прежде всего Антона Павловича, а также заметила, что и Вадим Згардан в образе Чехова, и Наталья Шорохова с её песиком в образе Дамы с собачкой – участники иммерсивных программ для туристов от компании «Судаков Тревел».

Ранее мы рассказали, что 29 января к 165-летию А.П. Чехова более 30 мероприятий пройдет в Таганроге.

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ, фото автора