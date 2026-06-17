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В Таганроге предпринимателя привлекли к ответственности за нарушения при установке причала

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В Таганроге обнаружили нарушения при пользовании сооружениями для стоянки маловерных судов. Индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности, сообщает Таганрогская транспортная прокуратура.

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Специалистами надзорного ведомства была проведена проверка исполнения законодательства о безопасности людей на водных объектах в местах массового организованного  туризма. Установлено, что в мае текущего года в акватории Таганрогского залива предпринимателем для причаливания и швартовки маломерных судов, а также посадки-высадки пассажиров было установлено плавающее гидротехническое сооружение.

Однако требования, установленные Правилами пользования базами (сооружениями) для стоянок маломерных судов в Российской Федерации, не выполнены, база-стоянка на учет в территориальном подразделении ГИМС МЧС России своевременно не поставлена.

В связи с изложенным, в адрес индивидуального  предпринимателя внесено представление,  возбуждено  дело  об  административном  правонарушении, предусмотренном ст. 11.12 КоАП РФ.

Ранее мы рассказали, что судно «Метеор» проходит финальные проверки перед выходом на маршрут Ростов-Таганрог.

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Таганрогская правда

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