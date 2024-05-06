В Таганроге православные сегодня отмечают день Георгия Победоносца

Глава администрации города Андрей Фатеев посетил Божественную литургию в честь этого христианского святого.

Сегодня, 6 мая, верующие в Таганроге вспоминают Георгия Победоносца — христианского святого, который своей жизнью показал пример мужества и духовной стойкости.

В таганрогском храме, носящем имя великомученика Георгия Победоносца, прошла Божественная литургия, которую провел Епископ Таганрогский Артемий. Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев присутствовал на этом действе в храме, о чем рассказал таганрожцам на своей страничке в Телеграм. Андрей Фатеев напомнил, что в прошлом году этот храм отметил свое 80-летие, а в настоящее время здесь активно ведется строительство нового храмового комплекса.