Главная » Новости Таганрога

В Таганроге православные сегодня отмечают день Георгия Победоносца

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Глава администрации города Андрей Фатеев посетил Божественную литургию в честь этого христианского святого.

Новости Таганрога

Сегодня, 6 мая, верующие в Таганроге вспоминают Георгия Победоносца — христианского святого, который своей жизнью показал пример мужества и духовной стойкости.

В таганрогском храме, носящем имя великомученика Георгия Победоносца, прошла Божественная литургия, которую провел Епископ Таганрогский Артемий. Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев присутствовал на этом действе в храме, о чем рассказал таганрожцам на своей страничке в Телеграм. Андрей Фатеев напомнил, что в прошлом году этот храм отметил свое 80-летие, а в настоящее время здесь активно ведется строительство нового храмового комплекса.


— Символично, что именно в день памяти Георгия Победоносца произошел окончательный разгром фашисткой Германии в 1945 году. А Георгиевская лента стала неотъемлемым атрибутом государственного российского праздника Дня Победы, — написал в своем сообщении глава администрации Таганрога.

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
новости Ростовская область Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru