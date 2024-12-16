В Таганроге поздравили журналиста и поэта Марину Вайсберг

В конференц-зале гостиницы «Бристоль» состоялась встреча с таганрогским поэтом, автором-исполнителем и журналистом Мариной Вайсберг.

Яркий запоминающийся концерт «Пусть все хорошее исполнитcя» проходил с участием гостя из Краснодара, композитора Дмитрия Григорьева, который представил свои музыкальные этюды и другие произведения на гитаре.

Концерт приурочен к юбилею Марины Вайсберг. Ее знают как разностороннего и талантливого человека, и не только в Таганроге. Судите сами: Марина Вайсберг — лауреат фестивалей телерадиовещания и авторской песни, член Союза журналистов РФ, Российского межрегионального союза писателей Санкт-Петербурга и мастер спорта по подводному ориентированию.

Окончив Таганрогский государственный педагогический институт, она некоторое время преподавала в школе, а позже работала главным редактором авторского отдела в Таганрогской телекомпании, создав для эфира программы «Встречи» и «Городской альбом». Является автором (вместе с Юрием Лаптевым) и сценаристом публицистического цикла «Были и небыли города «С», который в свое время завоевал первое место на Донском фестивале телевещателей «Лазоревый цвет».

Марина Вайсберг написала сценарии к фильмам по рассказам А.П. Чехова «Ванька» и «Варька» (в 2001 году «Ванька» вошел в Международный каталог детских фильмов «Канада»). А на фестивале прессы в Ростове-на-Дону Марине Юрьевне присвоили звание «Мастер объектива».

Стихи Марина Вайсберг начала писать еще в раннем детстве. На сегодняшний день вышли шесть ее поэтических сборников (в том числе один – для детей), и книга детских рассказов «Бабушкина деревня». А в этом году вышел диск песен «Я женщина приличная» в электронном формате, и он доступен на площадках Интернета.

Работы Марина Юрьевны публиковали в детском журнале «Мурзилка», помимо этого, ее произведения вошли в Антологию современной донской поэзии «Голоса сердец».

У таганроженки много талантливых друзей в разных городах, потому что Марина Вайсберг частый гость на фестивалях авторской песни в России и за рубежом. И в этот день в Таганрог приехал один из ее друзей, чтобы выступить на встрече. В первом отделении концерта Дмитрий Григорьев исполнял мелодичные недлинные композиции на гитаре, которые он сам называет афоризмами. «Солнечный луч», «Ветер в горах», «Старый замок, «Полеты во сне» и другие — звучали лирично и позитивно, создавая хорошее настроение.

А забавный «Марш ежей» врезается в память всем, кто его хоть раз слышал. Дмитрий Григорьев преподает музыку и охотно делится своими произведениями и техникой игры на видеоуроках в сети. Его произведения популярны среди педагогов и учащихся музыкальных школ. В Таганроге Дмитрий уже второй раз, и зрители снова приняли его музыку с немалым удовольствием.

Во второй части встречи Марина Вайсберг чередовала стихи и свои песни, органично выстраивая творческое повествование. Гости концерта услышали композиции с глубоким философским содержанием и юмористический цикл «Я женщина приличная» с нотками жизнелюбия и тонкой, умной иронии. Героини цикла не идеализированы, их черты узнаваемы в нас, в наших соседях, близких, сотрудниках. Образы у Марины Вайсберг — живые и непосредственные, а сюжеты она берет прямо из жизни. Также прозвучало с большой любовью посвящение нашему городу, Таганрогу. В зале не было свободных мест.

«Название концерта «Пусть все хорошее исполнится» носит двойное значение, — пояснила Марина Юрьевна. — Во-первых, мы очень старались для этой встречи подобрать песни и музыку с добрыми посылами. Во-вторых, поскольку наш раут приурочен к моему дню рождения, предполагаю, что услышу от гостей встречи только самые лучшие пожелания. И пусть они сбываются «зеркально», носят взаимный характер. Если у друзей всё хорошо, значит и с нами — полный порядок. Хочется встречаться снова и снова, и пусть это будет только по хорошим поводам, — акцентировала она».

Марина Даренская, фото автора