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В Таганроге поздравили муниципальных служащих и представителей КТОСов

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Вчера, 19 апреля, в конференц-зале Центральной городской публичной библиотеки им. А.П. Чехова состоялось торжественное мероприятие, посвящённое двум наступающим праздникам – Дню местного самоуправления и Дню российского парламентаризма.

Город

Работников органов местного самоуправления и представителей комитетов общественного самоуправления тепло поздравили глава городской администрации Андрей Фатеев, председатель городской Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко и депутат Законодательного Собрания Ростовской области Татьяна Михеева, пожелав энергии, настойчивости в решении всех поставленных задач.

Огромное спасибо всем тем, кто работает в системе местного самоуправления, – поблагодарила коллег Инна Титаренко. – Это сложная, непростая работа, потому что она действительно самая близкая к людям. И тем приятнее нам, должностным лицам, депутатам городской Думы, бывает получать письма от горожан со словами благодарности за реально решенные проблемы и вовремя оказанную помощь.

Глава Таганрога отметила, что таганрожцы, занимаясь вопросами местного значения, прилагают усилия к тому, чтобы город становился лучше. Этому способствуют мероприятия «дорожной карты» по повышению туристической привлекательности города, которые реализуются по инициативе и при активной поддержке председателя Совета Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко и губернатора Ростовской области Василия Голубева.

Андрей Фатеев отметил, что считает символичным тот факт, что два праздника — День местного самоуправления и День российского парламентаризма расположены в календаре рядом. А на торжестве присутствуют не только муниципальные служащие, депутаты, но и представители общественного самоуправления.

Всех нас объединяют неравнодушие и любовь к Таганрогу! Уверен, что с такой командой нам по плечу решение любых задач! И мы сможем сообща добиться главного — повысить качество жизни людей, которые нам доверяют, — подчеркнул он.

Значимость муниципальной службы подтверждает внимание, которое Президент России Владимир Путин уделил местному самоуправлению в своем послании Федеральному Собранию. И тот факт, что в этом году впервые на государственном уровне была учреждена профессиональная награда «Заслуженный работник местного самоуправления», говорит о многом.

Наиболее отличившимся муниципальным служащим и представителям КТОСов были вручены благодарственные письма и грамоты, муниципальные коллективы для них исполнили свои лучшие концертные номера.

Источник и фото dumataganroga.ru

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Таганрогская правда
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