За последнюю неделю в областном перинатальном центре Дона появились на свет десять двоен и одна тройня. Сейчас все малыши и мамы готовятся к выписке, сообщает официальный портал донского правительства.

Все дети родились с 13 по 21 мая. Кстати, рожденная тройня – это мальчики.

Когда рождаются двойни – это не только радость для родителей, но и большая ответственность для врачей. В центре на таких родах всегда присутствуют два неонатолога, две акушерки и минимум два врача.

Напомним, что перинатальный центр концентрирует многоплодные беременности в стационаре третьего уровня, так как они всегда входят в группу риска. С января по май здесь родились 88 двоен.

Фото donland.ru