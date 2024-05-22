Главная » Новости Ростовской области

Урожайная неделя: 10 двоен и одна тройня родились в перинатальном центре Дона

На чтение 1 мин Просмотров 41 Опубликовано

За последнюю неделю в областном перинатальном центре Дона появились на свет десять двоен и одна тройня. Сейчас все малыши и мамы готовятся к выписке, сообщает официальный портал донского правительства.

Новости Ростовской области

Все дети родились с 13 по 21 мая. Кстати, рожденная тройня – это мальчики.

Когда рождаются двойни – это не только радость для родителей, но и большая ответственность для врачей. В центре на таких родах всегда присутствуют два неонатолога, две акушерки и минимум два врача.

Напомним, что перинатальный центр концентрирует многоплодные беременности в стационаре третьего уровня, так как они всегда входят в группу риска. С января по май здесь родились 88 двоен.

Фото donland.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости рождаемость Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru