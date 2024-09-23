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В Таганроге появилась лаборатория по изучению истории казачества

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В Таганрогском институте имени А.П. Чехова (филиал РГЭУ (РИНХ) открылась лаборатория «Казачество в истории и памяти». Она будет работать на факультете истории и филологии, занимаясь разработкой перспективных направлений исследований по истории казачества.

#Образование

В торжественном мероприятии принял участие директор департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области Петр Серов. Возглавил лабораторию руководитель магистерской программы «Историческое образование в системе казачьих кадетских учебных заведений: теория и практика» Алексей Волвенко. Основная задача лаборатории – обеспечение преемственности в научно-исследовательской работе по истории казачества, разработка перспективных направлений исследований, а также организация и проведение прикладных и просветительских мероприятий по истории казачества.

В рамках мероприятия на базе факультета истории и филологии прошел научно-практический семинар, в рамках которого обсуждались ключевые направления образовательной и научной деятельности, связанные с вопросами казаковедения, а также перспективы развития в свете открытия лаборатории «Казачество в истории и памяти».

Ранее мы рассказали, что в Таганроге пройдет международный форум педагогов и психологов.

Фото donland.ru

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Таганрогская правда
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