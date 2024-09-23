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В Таганроге пройдет международный форум педагогов и психологов

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24 сентября в Таганроге на различных площадках будет проводиться V Международный форум «Проблемы детства в фокусе междисциплинарных исследований», посвященный Году семьи.

#Образование

Его участниками станут не только жители Ростовской области, но и гости из разных уголков нашей огромной страны и из-за рубежа: ученые, преподаватели, докторанты, аспиранты, магистранты, студенты вузов, руководители воспитательно-образовательных организаций, учителя школ. А также педагоги-психологи, педагоги-воспитатели дошкольного, дополнительного и инклюзивного образования, центров психолого-педагогической и социальной помощи, представители органов государственной власти в сфере образования, руководители и члены НКО, эксперты в области образования.

Один из инициаторов и организаторов этого научно-методического форума, профессор кафедры психологии, доктор философских наук, кандидат педагогических наук, научный руководитель Центра междисциплинарных исследований «Антропология Детства» Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) Татьяна Скуднова отметила, что такой форум в нашем городе проводится в 5-й раз. Наряду с пленарным заседанием и посекционной работой конференции включает мастер-классы. О работе форума и о его итогах мы расскажем дополнительно.

Антон Словаков

Фото из архива «Таганрогской правды»

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международный форум новости образование Таганрог
Таганрогская правда
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