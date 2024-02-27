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В Таганроге потушили пожар в заброшенном доме на улице Пархоменко

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Возгорание произошло сегодня, 27 февраля, в неэксплуатируемом здании по улице Пархоменко, 5, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Новости Таганрога

Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного в 16.58. На площади в 3 кв. метра горел мусор.

Огонь потушен за несколько минут прибывшими на место пожарными расчетами. Пострадавших нет. Причина возгорания уточняется, — говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали, что сегодня в Ростове произошел крупный пожар в здании бывшего общежития.

Фото из архива (Анатолий Ивашов)

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#Таганрог МЧС пожар пожароопасность происшествия
Таганрогская правда
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