В Таганроге потушили пожар в заброшенном доме на улице Пархоменко

Возгорание произошло сегодня, 27 февраля, в неэксплуатируемом здании по улице Пархоменко, 5, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного в 16.58. На площади в 3 кв. метра горел мусор.

Огонь потушен за несколько минут прибывшими на место пожарными расчетами. Пострадавших нет. Причина возгорания уточняется, — говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали, что сегодня в Ростове произошел крупный пожар в здании бывшего общежития.

Фото из архива (Анатолий Ивашов)