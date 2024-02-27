В Ростове тушат пожар в здании бывшего общежития

Сегодня, 27 февраля, в Ростове пожарные тушат горящее здание бывшего общежития. Огонь распространился на площади 150 квадратных метров, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре в неэксплуатируемом двухэтажном доме в переулке Защитном поступило на пульт дежурного в 8.09 утра. Ранее в здании размещалось общежитие, жильцов которого потом расселили.

На место происшествия выехали 25 сотрудников МЧС и 8 единиц техники. В 09.29 пожар был локализован, в 09.34 удалось ликвидировать открытое горение. Сейчас работы продолжаются. Причина возгорания пока не известна, пострадавших нет.

Фото и видео ГУ МЧС по Ростовской области