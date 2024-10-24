Под Таганрогом на пожаре погиб мужчина, который сам устроил поджог

Возгорание на территории заброшенной фермы в поселке Самбек Неклиновского района Ростовской области произошло рано утром 24 октября.

Сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного в 04.58. Горела заброшенная ферма на площади 100 кв. метров. Пожар огнеборцы тушили полтора часа.

«На месте работали 12 пожарных, привлекалось 3 спецмашины. В 06.30 пожар ликвидировали», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

На месте возгорания было обнаружено тело мужчины, предположительно его возраст 45 лет. Со слов очевидцев, погибший злоупотреблял алкоголем.

«Наиболее вероятная причина пожара — поджог, который совершил сам погибший», — уточнили в МЧС.

Фото ГУ МЧС России по РО