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В Таганроге построили две новые дворовые спортплощадки

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Две новых дворовых спортплощадки в нынешнем году появились в Таганроге. Они расположены на улице Морозова, 21 и в переулке Каркасном, 9. 4 сентября на объектах побывал глава городской администрации Андрей Фатеев.

Благоустройство

Работа по обновлению спортивных дворовых площадок ведется в нашем городе с 2020 года. За это время 12 объектов было модернизировано благодаря областным программам и средствам из местного бюджета.

«Более 3 млн рублей было выделено в этом году из городского бюджета на строительство  многофункциональной площадки в переулке Каркасном, 9. Подрядная организация постелила резиновое покрытие, выполнила установку оборудования для игровых видов спорта, опор освещения и системы видеонаблюдения. Сейчас подрядчик устраняет здесь выявленные в процессе приёмки недочёты», — рассказал Андрей Фатеев.

Что же касается площадки на улице Морозова, 21, то в нынешнем году объект получил новое развитие. В 2023 году здесь при участии завода «Тагмет» появились тренажеры для ГТО. Теперь к ним добавилась полноценная площадка для игровых видов спорта, выполненная в рамках  губернаторской программы «Сделаем вместе!».

Ранее мы рассказали, что детский «Корабль» в «Дубках» будет сдан через несколько дней.

Фото t.me/Fateev

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благоустройство новости спортплощадки Таганрог
Таганрогская правда
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