Детский «Корабль» в «Дубках» будет сдан через несколько дней

Отставание от графика строительства этого объекта стали поводом для претензионной работы с подрядчиком.

Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев в ходе своего объезда городских территорий посетил строительство детского игрового и спортивного комплекса «Корабль» в роще «Дубки».

Объект должен был быть сдан еще 10 месяцев назад, но из-за необходимости внесения корректив и некоторых технологических сложностей отстал от графика.

— Строители делают последние штрихи перед финалом. На завершение работ им потребуется еще 3-5 дней, — оценил готовность долгожданного комплекса Андрей Фатеев.

Глава администрации заявил, что городские власти не оставят без внимания факт неисполнения вовремя своих обязательств подрядчиком, по этому поводу уже ведется претензионная работа, эксперты проводят оценку. Но в самое ближайшее время юные таганрожцы смогут с пользой и интересом проводить время на новом оригинальном спорткомплексе, и это самое важное, подчеркнул глава в своем сообщении в соцсетях.

Фото: Телеграм-канал Андрея Фатеева