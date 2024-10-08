В Таганроге пенсионер получил квартиру с помощью прокуратуры

Мужчина был в списке нуждающихся в жилье из-за «трудной жизненной ситуации».

В Таганроге прокуратура провела проверку по обращению пенсионера о нарушении его жилищных прав, сообщает ведомство. Выяснилось, что мужчина стоит на учете как нуждающийся в жилье муниципального специализированного жилищного фонда в связи с трудной жизненной ситуацией с 2019 года. Однако за все прошедшие годы муниципалитет свои обязательства не исполнил.

И лишь после того, как прокуратура направила в суд исковое заявление об обязании городской администрации предоставить пенсионеру квартиру, ему было предоставлено благоустроенное жилье.

Фото: Изображение от freepik