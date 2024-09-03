В Таганроге после капитального ремонта заметно преобразился двухэтажный многоквартирный дом, расположенный на улице Бабушкина, 60.

Как сообщает НКО «Фонд капитального ремонта», здание было построено еще в 1951 году. И последние несколько лет жильцы с нетерпением ждали, когда дом приведут в порядок.

Ремонтом фасада занималась подрядная организация ООО «Триумф». Они восстановили штукатурный слой, покрыли его декоративной штукатуркой и окрасили в цвет, который выбрали сами жильцы. Привели в порядок горизонтальную тягу, карнизы, откосы и декоративные элементы на окнах. Отремонтировали цоколь, подвал, низ балконных плит, входную группу, установили «козырьки».

«Когда ремонт окончился, работы были приняты в рамках выездной комиссионной проверки с участием представителей строительного и технического контроля, местной администрации, специалистов подрядной организации и, конечно, жителей МКД», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге появилось всесезонное футбольное поле с искусственным покрытием.

Фото ВК НКО «Фонд капитального ремонта»