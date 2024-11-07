В Таганроге полиция проверит места массового пребывания несовершеннолетних

С 11 по 20 ноября в Таганроге пройдет оперативно-профилактическая операция «Чистое поколение — 2024».

Задачи операции — профилактика правонарушений, предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, выявление, пресечение и раскрытия фактов их вовлечения в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств.

«Также в задачи операции входит повышение уровня осведомленности населения о последствиях незаконного потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте», — сообщает УМВД России по Таганрогу.

В рамках операции планируется проверка мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи (дискотеки, ночные клубы, бары, скверы, парки) и учреждений с круглосуточным пребыванием детей и подростков. Рейды по выявлению несовершеннолетних, находящихся в состоянии наркотического опьянения, пройдут в жилом секторе, на транспорте, в досуговых и торговых учреждениях.

«Уважаемые таганрожцы! В рамках проведения операции призываем вас принять активное участие в информировании органов внутренних дел о местах распространения и употребления наркотических средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних, а также лицах, причастных к их незаконному обороту», — обратилась полиция к жителям города.

Если вам известны места массового пребывания несовершеннолетних, находящихся в состоянии наркотического опьянения, притоны и лица, сбывающие наркотические и психотропные вещества, сообщите об этом в УМВД России по Таганрогу по телефонам: оперативный дежурный — 02, 020 (с мобильного), 8 (8634) 38-39-86.

Конфиденциальность источника информации гарантируется.

Фото из архива «Таганрогской правды»