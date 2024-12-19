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В Таганроге подвели спортивные итоги уходящего года

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18 декабря в Чеховской библиотеке Таганрога прошло торжественное подведение спортивных итогов 2024 года. Были определены 10 лучших спортсменов и вручены благодарственные письма.

Новости Таганрога

В мероприятии приняли участие глава города Таганрога Светлана Камбулова, председатель городской Думы Роман Корякин, ветераны спорта, лучшие спортсмены, тренеры, руководители спортивных организаций, а также работники физической культуры и спорта нашего города.

«Таганрог по праву гордится своими спортсменами и тренерами, которые вопреки всему происходящему в спортивном мире, продолжают прославлять наш город и страну, и показывают высокие результаты на соревнованиях», — отметила Светлана Камбулова.

За плодотворную работу по подготовке спортсменов, большой вклад в развитие физической культуры и спорта благодарственными письмами администрации и городской Думы были награждены медалисты и призеры соревнований, выдающиеся тренеры и преподаватели, которые воспитывают будущих чемпионов. А также представители футбольного клуба «Форте», который следующий футбольный сезон сыграет в дивизионе А «Серебро» Второй лиги.

Благодарственные письма депутата Государственной Думы РФ Сергея Бурлакова были вручены представителям Федерации тхэквондо за успешное выступление на всероссийских соревнованиях.

В этом году продолжена добрая традиция вручения муниципальных поощрительных выплат молодым и перспективным спортсменам нашего города. 33 стипендиата получили соответствующие свидетельства из рук главы города.

Традиционно, по результатам выступлений определена «Десятка лучших спортсменов Таганрога 2024 года». В нее вошли Игорь Григоренко (стрельба из лука), Елена Осипова (стрельба из лука), Максим Спесивцев (гребля на байдарках и каноэ), Виталий Ершов (гребля на байдарках и каноэ), Артём Жилков (прыжки на батуте), Евгений Зимин (плавание, спорт лиц с поражением ПОДА), Артём Пудов (подводный спорт), Вадим Побережный (парусный спорт), Александр Третьяков (подводный спорт), Владимир Иванов (всестилевое каратэ).

На мероприятии были отмечены и спортивные династии Таганрога, члены семей которых на протяжении многих лет прославляют своими победами родной город.

Обращаясь к присутствующим, Роман Корякин отметил, что достижения и победы наших спортсменов – это предмет гордости не только для Таганрога и Ростовской области, но и для всей России.

«Вы, как спортсмены, являетесь яркими примерами единения, а ваша усердная работа, преодоление трудностей и достижение высоких результатов – именно те ценности, которые так важны для нашей страны!» – подчеркнул Роман Корякин.

Ранее мы рассказали, что спортивный праздник для особенных семей состоялся в Таганроге.

Источник и фото dumataganroga.ru

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новости подведение итогов года спорт Таганрог
Таганрогская правда
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