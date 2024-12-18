Спортивный праздник для особенных семей состоялся в Таганроге

В Таганроге, как и по всей стране, в декабре проходила декада инвалидов. Она привлекает внимание не только к проблемам людей с инвалидностью, но и к необходимости формирования более инклюзивного общества.

Мероприятия для людей с ограниченными возможностями в спортивном клубе «Дзюдо-Тайм» проводятся регулярно и часто. Вот и на этот раз директор спортклуба Александр Людвиницкий предоставил свою площадку для проведения спортивного праздника «Футбол без границ», посвященного Году добрых дел в Ростовской области и Году семьи в РФ.

В нем приняли участие «солнечные» дети со своими родителями, волонтеры, тренеры и сотрудники спортклуба. На открытии спортивного праздника выступил председатель городской Думы Таганрога Роман Корякин, подчеркнувший значимость согласованного подхода к обеспечению прав и благополучия людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Каждый человек, независимо от физических ограничений, имеет право на полноценную жизнь. От нас порой требуется простое доброе слово, поддержка и понимание», – отметил Роман Корякин.

Организаторы мероприятия председатель ООСВИТ «Преодоление» Тамара Морозова и художественный руководитель Молодежного Центра Оксана Пурахина продумали всё до мелочей. Программа праздника была насыщенной и разнообразной, с яркими развлекательными и образовательными выступлениями, конкурсами и творческими заданиями. Очень важно, что в них принимали участие все. Отвечали на вопросы о спорте, водили хороводы, участвовали в эстафете и перетягивании каната.

Тем, кто не мог самостоятельно двигаться, помогали родители. Часто бывает, что после рождения ребенка с какими-либо отклонениями отцы уходят из семьи, возлагая на мать обязанность растить и воспитывать мальчика или девочку. На празднике было много мам с детьми. Как же трогательно наблюдать за отцом, который, привезя свою дочь на инвалидной коляске, обнял ее сзади, приподнял, и они стали передвигаться вместе! А затем их примеру последовал другой мужчина с сыном, который тоже не мог самостоятельно ходить. Нужно было видеть радостные лица детей! В эти минуты они просто искрились счастьем…

А тут еще к детворе выбежал крокодил Гена, а за ним старуха Шапокляк, известная своими вредными делами. Детям представилась возможность перевоспитать ее, что они и сделали.

Тренер дзюдо Сергей Костюченко со своими воспитанниками выступил с показательными борцовскими схватками. Особенно всем понравилось веселое перетягивание каната. В результате победила дружба. Закончился праздник добра чаепитием.

«Мы часто проводим в спортклубе такие мероприятия для детей с ограниченными возможностями, — подвел итог директор клуба «Дзюдо Тайм» Александр Людвиницкий. – Проявление заботы – это то, что мы можем для них сделать».

Кстати, стали известны результаты, проходившего в Тамбове Кубка России по спорту ЛИН (дисциплина – дзюдо). По итогам соревнований воспитанники тренера-преподавателя по АФК и адаптивному спорту Сергея Костюченко заняли в своих весовых категориях призовые места: Никита Зайцев – первое, Иван Юрков, Артем Чернышов, Руслан Даниелян, Дмитрий Чадромцев, Анастасия Сержантова – третье. Поздравляем с отличным выступлением на соревнованиях!

Анатолий ИВАШОВ, фото автора