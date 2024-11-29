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В Таганроге подвели итоги конкурса «Осень в кадре натуралиста»

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27 ноября в Чеховской библиотеке Таганрога наградили победителей и призёров городского фотоконкурса «Осень в кадре натуралиста».

Город

Конкурс проводился среди учащихся в возрасте от 7 до 18 лет. 135 юных таганрожцев представили более 150 замечательных фоторабот в номинациях «Мой любимый город», «Осенние пейзажи моего города», «Люди, осень, город», «Мой город в миноре». Ребята взглянули на окружающий мир через призму объектива и поделились в своих работах осенними пейзажами любимого Таганрога.

Участников и победителей яркими и разнообразными выступлениями поздравили творческие коллективы Дома детского творчества.

Организаторами конкурса выступили городское управление образования совместно с отделом по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации Таганрога.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге спектакли в Театре теней начнутся в декабре.

Фото ВК библиотеки имени А.П.Чехова

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Таганрогская правда
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