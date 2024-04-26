Воспитанники детских садов Таганрога связали 57-метровый шарф к 100-летию «Мурзилки»

Яркий и теплый подарок из Таганрога отправится в Москву, в Музей Мурзилки. Юбилей самый популярный детский журнал отметит 16 мая 2024 года. А сегодня, 26 апреля, ребята устроили флешмоб «100 лет с Мурзилкой» у памятника Петру I, где развернули во всю длину огромный шарф.

Воспитанники детских садов Таганрога активно готовятся к важному событию — юбилею журнала, который внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Ребята на занятиях знакомятся с историей «Мурзилки», принимают участие в творческих мастер-классах и увлекательные играх, выполняют различные задания.

Самым интересным и увлекательным оказалась задание связать Мурзилке новый красный шарф – символ любимого детского героя. Каждый детский сад изготовил метр знаменитого шарфика (в Таганроге 57 дошкольных образовательных организаций), который педагоги соединили в один длиною 57 метров. 26 апреля таганрогские дошкольники провели флешмоб «100 лет с «Мурзилкой»!» у памятника основателю Таганрога в Петровском сквере и поздравили юбиляра, — рассказали в городском управлении образования.

После акции ребята передадут подарок в Музей Мурзилки, который находится в Центральной детской библиотеке № 152 в Москве (Воронежская улица, 10).

Фото управления образования Таганрога