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В Таганроге почти 2 тысячи детей бесплатно отдохнут в лагерях

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В нынешнем году в Таганроге 1 948 заявок на предоставление бесплатных путевок в детские оздоровительные центры и санатории поступило от горожан в рамках программы социальной поддержки малообеспеченных семей с детьми.

Город

Как сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев, родители могли выбрать загородные лагеря и санатории в Неклиновском районе Ростовской области и республике Кабардино-Балкария.

Особое внимание мы уделяем многодетным семьям и семьям, у которых отцы находятся в зоне специальной военной операции. 56 детей из семей участников СВО уже обеспечены путевками в оздоровительные центры, — уточнил он.

Лето – время отдыха от школьных забот. Надеемся, что каникулы юных таганрожцев будут наполнены яркими впечатлениями и новыми знакомствами.

Фото donland.ru (из архива)

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Таганрогская правда
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